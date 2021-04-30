В Кремле заявили, что знают о претензиях следствия к адвокату Павлову

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Кремль знает о задержании главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не знают о причинах и подробностях задержания.

"Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим, потому что мы не обладаем информацией. Мы не знаем ни причины этого задержания, ни каким образом это произошло, что вменяется этому адвокату. Это не наша прерогатива", – цитирует Пескова РИА Новости.

Стало известно, что ФСБ задержала Ивана Павлова, который является главным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Уточняется, что Сафронова арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.