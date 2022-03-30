Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО с 2025 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о запрете госорганам использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие запрета вступит в силу с 1 января 2025 года. Целью такого решения названо обеспечение технологической независимости и безопасности российских объектов КИИ. При этом уже с 31 марта текущего года госорганы не смогут приобретать зарубежное ПО без согласования с властями.

Ранее глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что в мае в России планируется запустить первый маркетплейс российских программных продуктов. Его создадут на основе реестра российского ПО.

По словам Шадаева, он будет функционировать на операционной системе Android, поскольку она исключает риски для владельцев устройств на этой платформе, в отличие от iOS.

