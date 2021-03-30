Песков обещал подумать, как рассказать СМИ о домашних животных Путина

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

В Кремле подумают, как рассказать СМИ о домашних животных президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналиста больше рассказывать о питомцах российского лидера.

"Мы обязательно все эти пожелания передадим президенту", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он пообещал, что в Кремле о просьбе не забудут, но о том, как лучше рассказать о домашних животных Владимира Путина, подумают после возвращения к доэпидемиологическому образу жизни.

Ранее Песков рассказал, чем занимается российский президент в свободное время. По словам пресс-секретаря, главное хобби Путина – чтение. Российский лидер отдает предпочтение исторической литературе и мемуарам.

При этом у главы государства нет времени и желания вести аккаунты в соцсетях, а доверять это другому человеку он считает неправильным. При этом президент узнает об актуальной информационной повестке социальных сетей из разных источников.