Комиссию для помощи пострадавшим при крушении траулера "Онега" создали в правительстве

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении судна в Баренцевом море. Об этом сообщили на официальном сайте кабмина РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии, которая займется оказанием помощи пострадавшим, а также семьям погибших и пропавших без вести при крушении рыболовецкого судна "Онега" 28 декабря в Баренцевом море", – уточнили в сообщении правительства.

Известно, что в состав данной комиссии вошли замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замглавы МВД Михаил Ваничкин, заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко и другие.

В понедельник, 28 декабря, морское судно "Онега" пропало с радаров в Баренцевом море. Из 19 членов экипажа, которые были на борту, спасти удалось только двоих. Перед происшествием моряки выбирали из моря снасти с рыбой. Спасшиеся были в гидрокостюмах.

Семьям погибших моряков выделят по 1 миллиону рублей. В МЧС уточняли, что предполагаемой причиной затопления судна может быть крен при вытягивании рыболовного трала.

В связи с трагедией на воде 29 декабря в Мурманской области объявили днем траура.