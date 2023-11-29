Кремль прокомментировал обвинения в отравлении жены Буданова

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Заявления Украины о причастности России к попытке отравления супруги главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны являются "привычными обвинениями". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию", – подчеркнул он.

Информацию об отравлении женщины ранее подтвердили в ГУР Украины. СМИ сообщили, что ее отравили тяжелыми металлами. Источник издания говорил, что такие вещества никак не используются в быту и военном деле.

Бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк заявил, что женщину и нескольких высокопоставленных сотрудников ГУР отравили мышьяком и ртутью. По его данным, металлы были обнаружены во время анализов.

В СМИ также отмечалось, что у ряда сотрудников ГУР выявили отравление тяжелыми металлами. Все пострадавшие проходят курс лечения.

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