В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по газу с Молдавией

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Переговоры о ценах на газ между компанией "Газпром" и Молдавией пока не увенчались успехом, важной проблемой в вопросе заключения нового контракта является задолженность молдавской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пока де-факто не удалось договориться. Существует задолженность перед "Газпромом". Серьезная, растущая. Существует вопрос нового контракта. Условия контракта должны быть согласованы", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, российская компания готова рассмотреть взаимоприемлемые условия нового соглашения, однако она не может прощать имеющиеся долги.

"Имидж "Газпрома" великолепен. Он точно выполняет все взятые на себя обязательства. "Газпром" не может прощать долги и отдавать газ бесплатно", – заключил Песков.

В середине октября в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию в октябре и ноябре 2021 года, однако отметил, что импортерам необходимо оплатить поставки за сентябрь и октябрь.