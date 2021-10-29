Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

15:07

В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами по газу с Молдавией

власть экономика

Фото: depositphotos/JaneUK

Переговоры о ценах на газ между компанией "Газпром" и Молдавией пока не увенчались успехом, важной проблемой в вопросе заключения нового контракта является задолженность молдавской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пока де-факто не удалось договориться. Существует задолженность перед "Газпромом". Серьезная, растущая. Существует вопрос нового контракта. Условия контракта должны быть согласованы", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, российская компания готова рассмотреть взаимоприемлемые условия нового соглашения, однако она не может прощать имеющиеся долги.

"Имидж "Газпрома" великолепен. Он точно выполняет все взятые на себя обязательства. "Газпром" не может прощать долги и отдавать газ бесплатно", – заключил Песков.

В середине октября в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию в октябре и ноябре 2021 года, однако отметил, что импортерам необходимо оплатить поставки за сентябрь и октябрь.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать