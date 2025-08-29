Ушаков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются "за чашкой чая" в узком составе в Пекине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине пообщаются "за чашкой чая", заявил помощник по международным делам Юрий Ушаков. Его слова передает ТАСС.

"Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе – один плюс четыре", – уточнил помощник главы государства.

С российской стороны на этой встрече будут также присутствовать сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Планируется, что российский лидер проинформирует председателя КНР о своих контактах с американским президентом Дональдом Трампом и их встрече на Аляске. Также лидеры РФ и Китая намерены обсудить другие важные глобальные и региональные проблемы, уточнил Ушаков.

Кроме того, в рамках своего визита в Пекин российский лидер подпишет пакет из почти 20 соглашений, заключенных с китайской стороной. Некоторые из них до сих пор прорабатываются, поэтому более подробно о них будет объявлено позже, добавил помощник президента.

Также в китайской столице Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем.

Вместе с тем прорабатывается возможность двусторонней встречи президента РФ и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который также примет участие в торжественных мероприятиях КНР 3 сентября.

"Я могу сказать, как опять-таки китайские коллеги нас проинформировали, наш президент на параде будет сидеть по правую руку от Си Цзиньпина, а председатель государственных дел КНДР – по левую. Мы сейчас прорабатываем возможность двусторонней встречи, естественно", – заключил Ушаков.

В начале сентября в КНР состоятся торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. В мероприятии примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

Среди них, помимо Путина, – белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также праздничные мероприятия посетят лидеры Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Сербии, Кубы, Словакии и других стран.