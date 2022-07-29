Путин выступит на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге – Песков

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Владимир Путин выступит с речью на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге, в День Военно-морского флота. <...> Будет выступление президента, день будет насыщенный", – сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что День ВМФ, к которому приурочено торжественное мероприятие, является важным праздником.

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Большого Кронштадтского рейда. В торжественном мероприятии примут участие 36 кораблей и судов, четыре субмарины, семь парусников и более 3,5 тысячи военнослужащих.

В прошлом году Путин в День ВМФ также принял Главный военно-морской парад. Проходил он в акватории реки Невы. В параде приняли участие порядка 4 тысяч моряков, 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а вместе с ними 48 самолетов и вертолетов морской авиации.