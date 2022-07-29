В Кремле заявили, что не видят готовности к уступкам со стороны Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кремль не видит в заявлениях и действиях стран Запада готовности к каким-либо уступкам по текущей ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Нет, не видят", – заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что реализация мирного плана по Украине будет возможна после выполнения Киевом требований Москвы. Говоря о требованиях, Песков заявил, что украинская сторона сама все прекрасно знает.

Ситуация в мировой политике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

