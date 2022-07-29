Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

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Кабмин внес в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов в ряде российских регионов. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.
В пояснительной записке отмечается, что участники проекта получат право реализовывать в дистанционном формате рецептурные лекарственные средства, включенные в перечень препаратов, разрешенных к продаже в рамках эксперимента.
Отмечается, что данный перечень будет утверждаться уполномоченным федеральным органом власти.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов начнется в трех регионах России в марте 2023 года. Он сообщил, что эксперимент будет проведен в трех российских субъектах – в Москве, а также Московской и Белгородской областях.
Законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом был подготовлен по поручению Владимира Путина, сделанному в апреле этого года. Эту инициативу поддержали министерства здравоохранения и юстиции РФ.
Новости последнего часа: рецептурные лекарства будут продавать дистанционно в 2023 году
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