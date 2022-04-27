Путин поручил подготовить законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Самарин

Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за подготовку проекта назначены Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов страны, сенатор РФ Андрей Турчак и президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик. Срок подготовки проекта – до 1 июля 2022 года.

Ранее Росздравнадзор зафиксировал факты перепродаж лекарств через соцсети. В ведомстве предупредили, что покупателям могут передать некачественные средства.

Специалисты посоветовали при покупке лекарств в аптеках обращать внимание на наличие лицензии для фармдеятельности. Кроме того, у организации с онлайн-магазином должно быть разрешение на дистанционную торговлю.

В настоящее время министерство здравоохранения РФ собирает данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, с последующим подбором заменяющих средств.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не ожидают дефицита по каким-либо группам медикаментов.

