Дистанционная продажа рецептурных лекарств может начаться в марте 2023 года – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов начнется в трех регионах России в марте 2023 года. Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Документом предлагается начать эксперимент в марте следующего года, пока в трех российских субъектах – это Москва, Белгородская и Московская области, чтобы там могли продавать онлайн ряд лекарств, которые отпускаются по рецепту, в том числе по электронному", – цитирует его ТАСС.

Во время встречи премьер-министр также поинтересовался у членов кабмина, поддерживают ли они законопроект. Возражений документ не встретил.

В декабре прошлого года Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы совместно с правительством РФ разрабатывают проект закона о доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн. до этого инициативу поддержали министерства здравоохранения и юстиции РФ.

Уже в апреле этого года Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционным способом.

