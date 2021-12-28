Власти Москвы разрабатывают законопроект о доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн

28 декабря, 23:03
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Москвы совместно с правительством РФ разрабатывают проект закона о доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "ТВ Центр".
"Сейчас мы совместно с правительством РФ разрабатываем проект закона по электронной доставке рецептурных лекарств, это следующий шаг", – рассказал градоначальник.
Законопроект о продаже рецептурных лекарств через интернет министерство здравоохранения и министерство юстиции РФ согласовали еще в середине октября текущего года. Отмечалось, что в случае его одобрения участники рынка разработают программу экспериментального правового режима для продажи рецептурных лекарств онлайн.
Позже стало известно, что соответствующий эксперимент запустят в Москве в 2022 году.
В Москве лекарства по рецепту можно будет купить онлайн в 2022 году
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