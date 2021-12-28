Власти Москвы разрабатывают законопроект о доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы совместно с правительством РФ разрабатывают проект закона о доставке рецептурных лекарств при заказе онлайн. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "ТВ Центр".

"Сейчас мы совместно с правительством РФ разрабатываем проект закона по электронной доставке рецептурных лекарств, это следующий шаг", – рассказал градоначальник.

Законопроект о продаже рецептурных лекарств через интернет министерство здравоохранения и министерство юстиции РФ согласовали еще в середине октября текущего года. Отмечалось, что в случае его одобрения участники рынка разработают программу экспериментального правового режима для продажи рецептурных лекарств онлайн.

Позже стало известно, что соответствующий эксперимент запустят в Москве в 2022 году.