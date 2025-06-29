Песков заявил, что РФ не сомневается в принятии нового пакета санкций ЕС

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Россия не сомневается, что новый санкционный пакет против нее будет принят. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерения лидера Франции Эммануэля Макрона и других лидеров Евросоюза ввести новые ограничения в отношении РФ.

"Давайте дождемся, в каком виде он будет принят. То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", – сказал политик, видео опубликовано в телеграм-канале.

Как отметил Песков, страна уже научилась справляться с последствиями санкций, за почти четыре года у нее появилась "какая-то резистентность". Это все потребует дополнительных усилий, но Россия будет минимизировать последствия, указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что санкции являются обоюдоострым оружием, и чем серьезнее антироссийские санкции, тем сильнее отдача.

Ранее ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ. Голосование заблокировала Словакией, рассказывали дипломатические источники.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал новый пакет внушительным, однако, по его мнению, не будет иметь успеха, как и все прошлые вводимые ограничения. Словакия будет откладывать голосование за новые антироссийские санкции до тех пор, пока Европа не решит вопрос с возможной остановкой импорта энергосырья из РФ в страны союза, пояснил Фицо.