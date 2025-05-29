Песков назвал вопиющими угрозы Мединскому и его семье

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Ситуация с угрозами семье помощника президента, главе российской делегации на переговорах с Украиной Владимиру Мединскому – вопиющая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Невиданная совершенно история", – сказал Песков журналистам.

Важно, чтобы соответствующие службы определили, откуда исходят такие угрозы, уточнил пресс-секретарь президента России. Песков напомнил, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом.

"Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", – отметил он.

Ранее журналист Владимир Соловьев рассказал, что семье Мединского угрожают украинские нацисты. Неизвестные сообщают, что они знают, где находятся дети, угрожая подрывом самокатов, намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом.

По предположению депутата Госдумы Алексея Чепы, Украина не желает видеть Мединского в составе российской делегации и пытается сорвать переговорный процесс.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес помощника президента.

