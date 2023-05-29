13:33Политика
В Кремле отказались комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова
Фото: depositphotos/BestPhotoStudio
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что для защиты региона от атак со стороны Украины нужно присоединить Харьков.
По его словам, этот вопрос относится к категории, связанной с проведением спецоперации, поэтому он не может комментировать это.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проблему с постоянными обстрелами региона со стороны ВСУ поможет решить присоединение Харьковской области.
На территории Белгородской области разорвались около 250 украинских снарядов. Гладков рассказал, что в результате вражеских атак пострадали два человека. Административные здания были повреждены в Майском и Октябрьском. Также девять раз обстрелу подвергся Белгородский район.
Позднее Вооруженные силы Украины обстреляли еще несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области. По словам главы региона, прилет на территорию базы отдыха произошел в селе Безлюдовка.
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