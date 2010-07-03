Госдума одобрила законопроект о запрете передачи долгов по ЖКХ коллекторам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете передачи долгов по ЖКХ коллекторам. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о том, чтобы запретить коллекторам в принудительном порядке взимать с граждан долги по оплате ЖКХ, так как это "нарушает общие подходы по истребованию задолженности во внесудебном и судебном порядках, установленных жилищным законодательством".

Авторы законопроекта предлагают конкретизировать статью Жилищного кодекса и запретить любые действия коллекторов в отношении долгов граждан по ЖКХ.

При этом авторы проекта уточняют, что такие права могут быть переданы профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг – управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжающей организации.

Накануне "Национальная ассоциация коллекторских агентств" (НАПКА) обратилась в нижнюю палату парламента с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации.

Ранее сообщалось, что дела по "старым" эпизодам нарушений недобросовестных коллекторов могут быть возбуждены в течение двух лет. К настоящему времени этот срок ограничивается одним годом. Зачастую в службу судебных приставов поступают жалобы, в которых сообщается о грубости коллекторов и о навязчивости с их стороны.

