В Кремле оценили решение чешского регулятора по "Спутнику V"

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Решение чешского фармрегулятора прекратить изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" непосредственно связано с дипломатическим скандалом и провокациями властей Чехии в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Скорее всего, можно и даже нужно. Подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, не в пользу чехов", – сказал он, отвечая на вопрос, можно ли связать действия регулятора с данными событиями.

Ранее госинститут Праги по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Такое решение глава регулятора Ирэна Сторова объяснила нехваткой значительного объема необходимых материалов, касающихся производства и качества препарата.

Отношения между Прагой и Москвой стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.