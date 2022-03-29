Мишустин сообщил о подготовке нового пакета контрсанкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские власти сейчас работают над новым пакетом контрсанкций в условиях внешнего давления, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ.

По его словам, на фоне интенсивного давления извне, с которым столкнулась Россия, правительству крайне важна слаженная работа с депутатским корпусом.

"Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом. Часть из них поступает в думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства", – сказал премьер.

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что, вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот: граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

