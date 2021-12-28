Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19 – Мишустин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне при первых признаках недомогания должны сразу же обращаться к врачам, поскольку первые три дня играют решающую роль в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Вирус все еще рядом с нами. С учетом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания", – заявил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Премьер призвал не ждать, когда самочувствие ухудшится, чтобы специалисты сразу определили диагноз и быстрее назначили нужное лечение.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 21 922 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 10 437 152 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Тыве и Москве.

По словам заведующего отделом Центра имени Гамалеи Александра Бутенко, срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности. Он отметил, что у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям, однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его.

