Песков назвал "враждебным" к РФ решение Армении ратифицировать Римский статут

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Решение Армении присоединиться к Римскому статуту чрезвычайно враждебно по отношению к России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не приветствует соответствующее намерение Еревана.

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками Римского статута, и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение МУС о выдаче ордера на арест Владимира Путина, принятое на основании этого статута", – сказал представитель Кремля.

При этом Песков сообщил, что не знаком с деталями предложенного Арменией соглашения для юридического решения по Римскому статуту.

"Там была определенная аргументация у армянской стороны в пользу необходимости принятия этого статута. Но в данном случае я не располагаю деталями этого предложения о заключении двусторонних договоренностей", – сказал он.

Песков также сообщил, что Путин в ближайшее время не планировал поездок в Армению.

Ранее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна сообщила, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, которое бы избавило последнюю от опасений в связи с ратификацией Арменией Римского статута.

28 сентября комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам одобрила законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). За принятие документа высказались все присутствовавшие. При этом представители оппозиции в обсуждении участия не принимали. Одобренный законопроект направили на рассмотрение депутатов Национального собрания Армении.

В середине сентября премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что власти Армении ратифицируют Римский статут Международного уголовного суда в полном объеме. При этом он подчеркивал, что это решение никак не связано с Россией и не направлено против нее.

Между тем в МИД РФ данное решение посчитали неприемлемым и предупредили Ереван о его крайне негативных последствиях для российско-армянских отношений.