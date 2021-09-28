Песков заявил, что Россия не собирается применять газ в качестве инструмента давления

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны. Об этом сообщает ТАСС.
"Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать", – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, не направлен ли контракт РФ и Венгрии на оказание давления на Украину.
Песков отметил, что российская сторона готова обсудить возобновление прямых закупок газа со стороны Украины и что такая возможность допускалась на различных уровнях.
Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал долгосрочный контракт Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины.
"Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются. И вряд ли какая-либо страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", – заявил Песков.
Представитель Кремля назвал Россию "абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности" для европейского региона.
Накануне российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа. Соглашение предусматривает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Транзит будет осуществляться преимущественно через Сербию и частично через Австрию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашение между Россией и Венгрией ударом для Киева. Он также отметил, что украинская сторона ответит на него соответственным образом.
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