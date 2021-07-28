В Кремле прокомментировали слова Байдена о проблемах у Путина

Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik
Слова американского лидера Джо Байдена о том, что российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, обусловлена ошибочными представлениями его аппарата о современной России. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (слова Байдена. – Прим. ред.) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков подчеркнул, что Россия действительно является ядерной державой, значительную долю экономики которой занимает нефтяной сектор, однако утверждение о том, что у нее, кроме этого, ничего нет, ошибочно.
Ранее Байден заявил, что у Путина есть проблемы, из-за чего он становится более опасным. В частности, американский лидер отметил, что в распоряжении президента России есть только ядерное оружие и нефть.
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