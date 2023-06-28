Песков заявил, что у Кремля пока нет четкой позиции по вопросу легализации ЧВК в РФ

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В Кремле пока не пришли к четкой позиции относительно законодательного урегулирования работы частных военных компаний (ЧВК) в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", – отметил он, отвечая на вопрос, будут ли признаны ЧВК законодательно и будет ли легализовано их создание после мятежа.

24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе, который якобы нанесли ВС РФ по тыловым лагерям. Он призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России был введен режим КТО.

Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

26 июня режим КТО был снят в Москве. 27 июня уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

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