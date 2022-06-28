Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием

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Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь шла о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.

Накануне G7 выразила озабоченность из-за возможной передачи российских ракет с ядерным оружием Белоруссии.

"Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", – сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не прибегала к ядерному шантажу. По ее словам, политика Москвы основана на логике сдерживания, которая является особенно актуальной в настоящих условиях.

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира заявили, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. По мнению экспертов, это связано с тем, что государства "ядерного клуба" увеличивают количество боеголовок и проводят модернизацию арсенала.