Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь шла о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.
Накануне G7 выразила озабоченность из-за возможной передачи российских ракет с ядерным оружием Белоруссии.
"Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", – сказал представитель Кремля.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не прибегала к ядерному шантажу. По ее словам, политика Москвы основана на логике сдерживания, которая является особенно актуальной в настоящих условиях.
В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира заявили, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. По мнению экспертов, это связано с тем, что государства "ядерного клуба" увеличивают количество боеголовок и проводят модернизацию арсенала.
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