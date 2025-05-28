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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о соглашении с Евросоюзом (ЕС) по созданию дальнобойного оружия вновь говорят об оправданности стремления РФ устранить первопричины конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Именно первопричины этого кризиса представляют собой существенную угрозу нашим национальным интересам", – указал политик.

Ранее украинский лидер заявил о подготовке договоренностей с ЕС по производству в стране дальнобойного вооружения и БПЛА. Зеленский уточнял, что оружие будут создавать за счет инвестиций европейских партнеров.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщал, что Великобритания, Франция, США и ФРГ уже сняли ограничения по дальности вооружений с военных поставок Украине. Киев теперь может наносить удары по военным позициям на территории РФ, указывал политик, предлагая обеспечить Украину таким оружием.

Песков отмечал, что это идет вразрез с устремлениями Москвы на урегулирование и на усилия, которые делаются в рамках урегулирования. При этом пресс-секретарь президента назвал такие решения достаточно опасными.

