Песков заявил, что Договор по открытому небу станет нежизнеспособным без участия РФ и США

Фото: ТАСС/Татьяна Белякова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Договор по открытому небу (ДОН) потеряет жизнеспособность после выхода из него Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.
"Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", – сказал он.
Ранее Песков заявил, что Владимир Путин и Джо Байден на предстоящем двустороннем саммите в Женеве могут затронуть тему ДОН. Однако он отметил, что у американской стороны осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений, поскольку Москва уже завершает процесс денонсации соглашения.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он предоставлял право странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Его задачей было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.
Решение России продиктовано тем, что ранее договор покинули США. Тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ДОН важным элементом стабилизации отношений и сообщил, что России следует подумать, прежде чем давать зеркальный ответ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: