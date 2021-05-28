Песков заявил, что Договор по открытому небу станет нежизнеспособным без участия РФ и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Договор по открытому небу (ДОН) потеряет жизнеспособность после выхода из него Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

"Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", – сказал он.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин и Джо Байден на предстоящем двустороннем саммите в Женеве могут затронуть тему ДОН. Однако он отметил, что у американской стороны осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений, поскольку Москва уже завершает процесс денонсации соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он предоставлял право странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Его задачей было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.

Решение России продиктовано тем, что ранее договор покинули США. Тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ДОН важным элементом стабилизации отношений и сообщил, что России следует подумать, прежде чем давать зеркальный ответ.