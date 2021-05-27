В МИД РФ подтвердили, что США не вернутся в Договор по открытому небу

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Министерство иностранных дел РФ подтвердило получение уведомления от США о том, что Вашингтон не планирует возвращаться в Договор по открытому небу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее о данном решении американских властей рассказали в агентстве Associated Press.

"Подтверждаем", – заявили в российском дипведомстве.

CША перестали быть участниками договора в ноябре 2020 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указывал, что Москва не будет выходить из договора, однако рассмотрит различные варианты ответных действий.

В мае 2021 года Госдума денонсировала Договор по открытому небу со стороны Российской Федерации. Данное решение было принято единогласно.