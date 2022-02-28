Песков заявил, что украинские националисты используют гражданских как живой щит

Фото: ТАСС/EPA/ALISA YAKUBOVYCH
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские националистические группировки используют гражданское население как живой щит. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что ключевой задачей российских военных на Украине является обеспечение безопасности мирных граждан.
"Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо", – сказал Песков.
Он добавил, что важно доносить правдивую информацию о том, что делают украинские националисты.
"Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает, они просто не имеют об этом информации", – добавил Песков.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а позже подписал соответствующие указы.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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