Кремль объяснил выбор Мединского переговорщиком с Киевом

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У помощника российского лидера Владимира Мединского есть все качества, которые нужны для диалога с Украиной в условиях специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", – отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Российская делегация накануне прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Возглавил делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы выйти на договоренности с Украиной как можно быстрее.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

