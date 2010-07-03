Назван возможный ассортимент товаров в киосках и ларьках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В киосках и ларьках, которые хотят вернуть на улицы крупных городов, можно будет купить товары повседневного потребления, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В то же время он подчеркнул, что сигареты и алкоголь включать в ассортимент не планируется, передает RT.
Чиновник пояснил, что продажа алкогольной продукции и табака в нестационарных торговых объектах запрещена законодательством, а законопроект, подготовленный Минпромторгом, не предусматривает изменение существующего порядка реализации такой продукции.
Он также добавил, что в закон не включается определенный список товаров – у каждого торгового объекта будет своя специализация, и предприниматель будет определять ее самостоятельно.
Евтухов отметил, что нестационарные и мобильные торговые объекты обеспечивают горожан свежими овощами и фруктами, мясными деликатесами, хлебом и кондитерскими изделиями.
Ранее Виктор Евтухов рассказал о законопроекте по нестационарной и мобильной торговле, согласно которому в Россию должны вернуться палатки и киоски. По его словам, на сегодняшний момент производителей, желающих реализовывать продукцию в различных торговых точках страны, больше, чем самих магазинов. При этом на крупные торговые сети приходится около 30–40% рынка.
По словам чиновника, малая нестационарная розница – это важнейший формат торговли, и он существует во многих европейских странах. Таким образом, развитие мобильной торговли создаст около 250 тысяч дополнительных рабочих мест.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, комментируя инициативу Минпромторга, заявил, что она не отразится на ситуации с нестационарной торговлей в Москве.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.