Назван возможный ассортимент товаров в киосках и ларьках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В киосках и ларьках, которые хотят вернуть на улицы крупных городов, можно будет купить товары повседневного потребления, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В то же время он подчеркнул, что сигареты и алкоголь включать в ассортимент не планируется, передает RT.

Чиновник пояснил, что продажа алкогольной продукции и табака в нестационарных торговых объектах запрещена законодательством, а законопроект, подготовленный Минпромторгом, не предусматривает изменение существующего порядка реализации такой продукции.

Он также добавил, что в закон не включается определенный список товаров – у каждого торгового объекта будет своя специализация, и предприниматель будет определять ее самостоятельно.

Евтухов отметил, что нестационарные и мобильные торговые объекты обеспечивают горожан свежими овощами и фруктами, мясными деликатесами, хлебом и кондитерскими изделиями.

Ранее Виктор Евтухов рассказал о законопроекте по нестационарной и мобильной торговле, согласно которому в Россию должны вернуться палатки и киоски. По его словам, на сегодняшний момент производителей, желающих реализовывать продукцию в различных торговых точках страны, больше, чем самих магазинов. При этом на крупные торговые сети приходится около 30–40% рынка.

По словам чиновника, малая нестационарная розница – это важнейший формат торговли, и он существует во многих европейских странах. Таким образом, развитие мобильной торговли создаст около 250 тысяч дополнительных рабочих мест.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, комментируя инициативу Минпромторга, заявил, что она не отразится на ситуации с нестационарной торговлей в Москве.