Без шансов: палаткам и ларькам отказали в прибавлении

Инициатива Минпромторга не отразится на ситуации с нестационарной торговлей в Москве. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Он отметил, что на федеральном уровне предлагают закрепить те нормы, которые уже существуют на региональном уровне. При этом они оставляют полномочия регионам для внесения своих пожеланий.
"В Москве мы все это сделали уже, условно говоря, четыре года назад. Все, что прописано в этом законе, у нас в той или иной мере присутствует. Вероятности того, что на улицах вдруг появится огромное количество киосков, нет", – передает слова Немерюка Агентство "Москва".
Сегодня в столице насчитывается около 9000 объектов нестационарной торговли. Глава департамента торговли добавил, что в предложениях Минпромторга учитывается опыт регионов и закладывается возможность регионам устанавливать дополнительные правила.
Ранее сообщалось, что на улицы российских городов могут вернуть палатки и ларьки. Такое заявление в интервью "Российской газете" сделал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В департаменте торговли и услуг прокомментировали порталу Москва 24 этот законопроект.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.