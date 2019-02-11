Без шансов: палаткам и ларькам отказали в прибавлении

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Инициатива Минпромторга не отразится на ситуации с нестационарной торговлей в Москве. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он отметил, что на федеральном уровне предлагают закрепить те нормы, которые уже существуют на региональном уровне. При этом они оставляют полномочия регионам для внесения своих пожеланий.

"В Москве мы все это сделали уже, условно говоря, четыре года назад. Все, что прописано в этом законе, у нас в той или иной мере присутствует. Вероятности того, что на улицах вдруг появится огромное количество киосков, нет", – передает слова Немерюка Агентство "Москва".

Сегодня в столице насчитывается около 9000 объектов нестационарной торговли. Глава департамента торговли добавил, что в предложениях Минпромторга учитывается опыт регионов и закладывается возможность регионам устанавливать дополнительные правила.

Ранее сообщалось, что на улицы российских городов могут вернуть палатки и ларьки. Такое заявление в интервью "Российской газете" сделал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В департаменте торговли и услуг прокомментировали порталу Москва 24 этот законопроект.