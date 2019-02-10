Минпромторг намерен вернуть в города России палатки и ларьки

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На улицы российских городов могут вернуть палатки и ларьки. Такое заявление в интервью "Российской газете" сделал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Он обратил внимание, что на сегодняшний момент производителей, желающих реализовывать продукцию в различных торговых точках страны, больше, чем самих магазинов. При этом на крупные торговые сети приходится около 30-40 процентов рынка.

По словам чиновника, малая нестационарная розница – это важнейший формат торговли, и он существует во многих европейских странах.

По оценкам экспертов, развитие мобильной торговли создаст около 250 тысяч дополнительных рабочих мест.

Евтухов подчеркнул, что часто наличие палаток зависит от личных предпочтений главы муниципалитета.

Ожидается, что исправит ситуацию и защитит предпринимателей новый законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации развозной торговли.

В Минпромторге выразили надежду, что документ найдет поддержку у депутатов Госдумы. По мнению замминистра, законопроект правильный и он способствует здоровой конкуренции в торговле.

В конце 2018 года Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга, сообщил, что проект закона о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли может быть принят до апреля 2019 года.