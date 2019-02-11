В Минпромторге рассказали, в каких регионах могут появиться палатки

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Решения о размещении новых киосков и палаток и их количество будут принимать власти конкретных регионов. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе Минпромторга России.

"Вопросы, где будут размещаться нестационарные и мобильные торговые объекты и сколько их будет, относятся к компетенции местных властей. Правительственный законопроект не меняет этот порядок, вводя лишь рамочное регулирование, исходя из принципа гарантии малому бизнесу твердых и долгосрочных прав под четкую ответственность за нарушение установленных правил. Но сами правила – по внешнему виду, по местам размещения и прочее будут устанавливать местные власти", – пояснили в министерстве.

В свою очередь, депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект Минпромторга в первом чтении до конца месяца, о чем порталу Москва 24 рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Я поддерживаю позицию Минпромторга. Евтухов абсолютно правильно мотивирует задачу, которая состоит в том, чтобы обеспечить доступ малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей с качественными отечественными товарами на рынок. Сейчас у нас существует избыточное монопольное представительство крупных сетей, чем они очень часто пользуются, увеличивая маржинальную наценку", – пояснил депутат.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал в интервью о законопроекте по нестационарной и мобильной торговле, согласно которому в Россию должны вернуться палатки и киоски. По его словам, на сегодняшний момент производителей, желающих реализовывать продукцию в различных торговых точках страны, больше, чем самих магазинов. При этом на крупные торговые сети приходится около 30-40 процентов рынка.

По словам чиновника, малая нестационарная розница – это важнейший формат торговли, и он существует во многих европейских странах. Таким образом, развитие мобильной торговли создаст около 250 тысяч дополнительных рабочих мест.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, комментируя инициативу Минпромторга, заявил, что она не отразится на ситуации с нестационарной торговлей в Москве.