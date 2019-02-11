В департаменте торговли и услуг оценили предложение вернуть палатки и ларьки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В департаменте торговли и услуг прокомментировали порталу Москва 24 законопроект Минпромторга о нестационарной и мобильной торговле.
"Те правила, которые Минпромторг внес в Госдуму, мы их уже четыре года назад опробовали и утвердили. Когда законопроект писался, мы уже работали по этим правилам и стали неким пилотным проектом", – пояснили в департаменте.
По словам источника портала Москва 24, законопроект должен учитывать специфику каждого региона Российской Федерации.
"Он должен учитывать те правила, которые есть, учитывать необходимое количество, потому что все везде по-разному. К примеру, в Москве за последнее время активно развились магазины у дома. Поэтому к вопросу с киосками нужно очень аккуратно подходить", – добавил собеседник портала Москва 24.
О том, что на улицы российских городов могут вернуть палатки и ларьки, рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Он обратил внимание, что на сегодняшний момент производителей, желающих реализовывать продукцию в различных торговых точках страны, больше, чем самих магазинов. При этом на крупные торговые сети приходится около 30-40 процентов рынка.
По словам чиновника, малая нестационарная розница – это важнейший формат торговли, и он существует во многих европейских странах. По оценкам экспертов, развитие мобильной торговли создаст около 250 тысяч дополнительных рабочих мест.
Ожидается, что исправит ситуацию и защитит предпринимателей новый законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации развозной торговли. В Минпромторге выразили надежду, что документ найдет поддержку у депутатов Госдумы. По мнению замминистра, законопроект правильный, и он способствует здоровой конкуренции в торговле.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.