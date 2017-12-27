Рогозин назвал одну из причин аварии ракеты "Союз"

27 декабря, 18:03
Фото :ТАСС/Михаил Метцель
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".
назвал одну из причин неудачи при запуске разгонного блока "Фрегат" и ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", который произошел 28 ноября.
"Не было даже назначено головное предприятие за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты", – пояснил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил о "системных ошибках", которые были допущены Роскосмосом при управлении.
Ранее Дмитрий Рогозин объявил о завершении работы аварийной комиссии, расследовавшей обстоятельства неудачного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября на космодроме "Восточный". Ракета стартовала штатно, однако, разгонному блоку "Фрегат" не удалось вывести спутники на целевую орбиту. По расчетам, наиболее вероятное место падения "Фрегата" со спутниками – северная часть Атлантического океана.
После аварии "Роскосмос" приостановил пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". По мнению специалистов Роскосмоса, авария ракеты "Союз-2.1б" была вызвана некорректной работой алгоритмов программного обеспечения, а также тем обстоятельством, что не были учтены особенности азимутов пуска с нового космодрома "Восточный".
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