Рогозин назвал одну из причин аварии ракеты "Союз"

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

назвал одну из причин неудачи при запуске разгонного блока "Фрегат" и ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", который произошел 28 ноября.

"Не было даже назначено головное предприятие за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты", – пояснил Рогозин.

Вице-премьер также сообщил о "системных ошибках", которые были допущены Роскосмосом при управлении.

Ранее Дмитрий Рогозин объявил о завершении работы аварийной комиссии, расследовавшей обстоятельства неудачного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября на космодроме "Восточный". Ракета стартовала штатно, однако, разгонному блоку "Фрегат" не удалось вывести спутники на целевую орбиту. По расчетам, наиболее вероятное место падения "Фрегата" со спутниками – северная часть Атлантического океана.

После аварии "Роскосмос" приостановил пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". По мнению специалистов Роскосмоса, авария ракеты "Союз-2.1б" была вызвана некорректной работой алгоритмов программного обеспечения, а также тем обстоятельством, что не были учтены особенности азимутов пуска с нового космодрома "Восточный".