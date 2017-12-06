6 декабря, 08:33
ТАСС/Пресс-служба Федерального космического агентства "Роскосмос"
"Роскосмос" приостановил пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". По мнению специалистов, лучше понести убытки, но устранить проблему, чем рисковать техникой и репутацией.
"Пока не будет выработан план мероприятий по недопущению аварий в будущем, стоит приостановить старты. Это позволит устранить все замечания и не рисковать дорогостоящими спутниками и своей репутацией", – высказал мнение академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, сообщает газета "Известия".
Уже известно, что на следующий год отложен третий запуск с Восточного. Новые российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" отправят на орбиту не ранее февраля–марта. Также могут перенести запуск космического аппарата "Глонасс-М" и четырех американских спутников связи O3b с французского космодрома Куру. Это связано с тем, что во всех случаях планировалось использование разгонного блока "Фрегат".
Неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября на космодроме Восточный. Ракета стартовала штатно, однако разгонному блоку "Фрегат" не удалось вывести спутники на целевую орбиту.
4 декабря Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами призвал установить виновных в неудачном пуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
По последним данным, падение разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками в Атлантику могло произойти из-за несогласованности действий предприятий, которые заложили полетные задания в системы управления ракеты-носителя.
Также не было проведено предварительное совместное тестирование, что в конечном итоге и привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту "Фрегата", торможению и взрыву.
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