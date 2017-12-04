Названа предварительная версия неудачного запуска ракеты-носителя с Восточного

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Падение разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками в Атлантику могло произойти из-за несогласованности действий предприятий, которые заложили полетные задания в системы управления ракеты-носителя.

Также не было проведено предварительное совместное тестирование, что в конечном итоге и привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, губительному развороту "Фрегата", торможению и взрыву, сообщает РИА Новости.

Промежуточные итоги расследования могут появиться уже на этой неделе.

Неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября на космодроме Восточный. Ракета стартовала штатно, однако разгонному блоку "Фрегат" не удалось вывести спутники на целевую орбиту.

Ранее Дмитрий Медведев призвал установить ответственных за неудачный пуск.