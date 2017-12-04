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Происшествия

4 декабря, 14:00

Медведев призвал установить виновных в неудачном пуске ракеты с Восточного

происшествия власть

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами призвал установить виновных в неудачном пуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

"Нужно представить предложения и о том, как ситуацию исправить, и о том, кто за это ответит, конечно", – цитирует премьер-министра ТАСС.

Также Медведев обратился к вице-премьеру Дмитрию Рогозину. "Дмитрий Олегович, я надеюсь, вы понимаете всю серьезность этой истории", – сказал глава правительства.

Ракета "Союз-2.1б" с 19 спутниками на борту стартовала 28 ноября. Однако вывести спутники на орбиту не удалось. Нештатная ситуация могла возникнуть во время полета разгонного блока "Фрегат".

Фрагменты "Фрегата" со спутниками могли упасть в северной части Атлантического океана. Три фрагмента первой ступени ракеты нашли в Приамурье.

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