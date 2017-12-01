В Роскосмосе назвали вероятное место падения фрагментов "Фрегата"

1 декабря, 20:45
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Фрагменты блока "Фрегат" со спутниками после неудачного пуска с космодрома Восточный могли упасть в северной части Атлантического океана, сообщили в Роскосмосе.
"Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения КГЧ – северная часть Атлантического океана, 42’ северной широты, 38’ западной долготы с разбросом по трассе падения -120 +230 км, +-45 км перпендикулярно трассе падения", – говорится в сообщении.
Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным. Ракета "Союз-2.1б" с 19 спутниками на борту стартовала 28 ноября. Однако вывести спутники на орбиту не удалось. Нештатная ситуация могла возникнуть во время полета разгонного блока "Фрегат".
Три фрагмента первой ступени ракеты нашли в Приамурье. Закончить поиски и вывоз фрагментов должны к 4 декабря.
Причины случившегося выясняет госкомиссия Также началась доследственная проверка в отношении первого замгендиректора "Роскосмоса" Александра Иванова – председателя госкомиссии, давшего разрешение на старт, – и гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского – производителя "Фрегата".
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