СКР проверит обстоятельства аварии с разгонным блоком "Фрегат"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Следственный комитет РФ выяснит обстоятельства аварии разгонного блока "Фрегат".

Началась доследственная проверка в отношении первого замгендиректора "Роскосмоса" Александра Иванова – председателя госкомиссии, давшей разрешение на старт, – и гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского – производителя "Фрегата". По предварительным сведениям, основная версия аварии – ошибка в работе блока спутниковой навигации в системе управления разгонного блока. Сбой был систематическим, и это было известно. Но Лемешевский и Иванов разрешили пуск несмотря на это. В заключении говорилось, что проблема не влияет на работу "Фрегата".

В руководстве НПО Лавочкина уверены, что "Фрегат" не мог стать причиной аварии. В числе версий есть также несогласованность полетных заданий носителя и разгонника, допущенная НПО автоматики (Екатеринбург) и НПЦ автоматики и приборостроения (Москва). Они не скоординировали точное положение третьей ступени носителя "Союз-2.1б" при отделении от него "Фрегата". Ракета вышла в необходимую точку с нарушением углов положения. Это могло не быть критической ошибкой, но вторая проблема усугубила первую: программа полета разгонника жестко зашита в его систему управления. Неправильное положение он пытался компенсировать маневром, но не смог провести его за минуту – период между отделением от ракеты и первым включением двигателя.

Источник рассказал, что сведение полетных заданий и их проверка – задача подразделения головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш – отдела проверки полетных заданий, сообщает газета "Известия". В НПО автоматики заявили, что касательно их работы претензии не высказывали.

Спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 запустили 28 ноября с космодрома Восточный. Установить с ним связь не удалось. Запущенные на ракете "Союз-2.1б" спутники на орбиту не вышли. Причины случившегося выясняет госкомиссия.

Три фрагмента первой ступени ракеты нашли в Приамурье. Закончить поиски и вывоз фрагментов должны к 4 декабря. СМИ сообщают, что, скорее всего, все спутники упали в Атлантический океан. В "Роскосмосе" предположили, что часть аппаратов сгорела в атмосфере.