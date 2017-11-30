Запущенные с космодрома Восточный 19 спутников угодили в океан – СМИ

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Запущенные с космодрома Восточный 19 спутников утонули в океане. Для расследования причин неудачного старта в Роскосмосе сформирована специальная госкомиссия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, скорее всего, все спутники угодили в Атлантический океан. Официального подтверждения данной информации пока нет.

"Учитывая причины, приведшие к невыведению аппаратов на расчетную орбиту, вся космическая головная часть уже упала в океан", – цитирует агентство слова собеседника.

Сейчас ведется расследование инцидента с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1 и 18 космическими аппаратами попутной нагрузки. Предполагается, что причиной неудачного запуска, скорее всего, стали проблемы с разгонным блоком "Фрегат". По всей видимости его вернут на завод-изготовитель – НПО Лавочкина.

"Расследование потребует времени, еще больше займут тестирование и возможное устранение недостатков. До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности этот старт с Восточного состоится уже в 2018 году", – добавил источник в ракетно-космической отрасли.

Между тем в Роскосмосе уже сформирована специальная комиссия, которая займется выяснением причины неудачного выведения на орбиту 19 спутников.

По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, аварийная комиссия работает достаточно успешно.

"Но пока объявлять что-то нецелесообразно, поскольку дело еще не довели до конца", – отметил специалист.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в 8:41 с космодрома Восточный был запущен спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1. В 9:32 он должен был отделиться, но установить с ним связь не удалось. Запущенные на ракете "Союз-2.1б" спутники на орбиту не вышли.