В Кремле ждут доклада по ситуации со спутником "Метеор-М"

28 ноября, 13:15
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В Кремле нет информации о причинах нештатной ситуации со спутником "Метеор-М".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он не располагает сведениями насчет потери связи со спутником. Сейчас власти ждут данных от соответствующих ведомств, в первую очередь от Роскомоса, сообщает "Интерфакс".
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 и группой малых космических аппаратов в 8:41 по графику. Спутник должен был отделиться в 9:32, планировалось вывести на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.
Однако связь со спутником "Метеор-М" не установили: на целевой орбите его нет. Роскосмос подтвердил это. Основной причиной инцидента считают неполадки на разгонном блоке "Фрегат".
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