В "Роскосмосе" рассказали о судьбе пропавшего после запуска спутника

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Разгонный блок "Фрегат" и космические аппараты, запущенные во вторник с космодрома Восточный, могли сгореть в атмосфере. Эту версию озвучил директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Чмаров.

"Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском", − сказал он, отметив, что все составные части ракеты-носителя "Союз-2.1б" приземлились в запланированных районах падения.

Ранее сообщалось, что госкомиссия начала выяснять причины неудачного запуска спутника "Метеор-М" №2-1. Результаты расследования опубликуют, но пока неизвестно когда. Это зависит от объема работ, пояснил Дубин.

Запуск состоялся в 8:41 по московскому времени. Спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 должен был отделиться в 9:32, однако не вышел на связь. "Роскосмос" подтвердил информацию. Нынешний запуск был вторым, третий намечен на 22 декабря.