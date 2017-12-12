В "Роскосмосе" назвали причину аварии ракеты "Союз-2.1б"

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Некорректная работа алгоритмов программного обеспечения и неучтенные особенности азимутов пуска с нового космодрома "Восточный" стали причиной неудачного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом заявил первый заместитель руководителя "Роскосмоса" Александр Иванов.

"Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации блока после отделения от ракеты-носителя при неверно выставленных начальных азимутах ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе. При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки", – пояснил он, передает РИА Новости.

По словам Иванова, замечаний к работе космодрома, ракеты, разгонного блока "Фрегат" и двигательной установки нет. Из-за ошибки по вращению, которая составила 363 градуса, разгонный блок не успел отработать разворот.

"НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП – системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", – отметил представитель госкорпорации.

Руководитель "Роскосмоса" Игорь Комаров добавил, что в ходе разбора ситуации удалось выявить ранее не исследованные проблемы. Комиссия госкорпорации завершила расследование 11 декабря.

28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала с космодрома "Восточный". "Фрегату" не удалось вывести спутники на целевую орбиту. По расчетам, наиболее вероятное место падения "Фрегата" со спутниками – северная часть Атлантического океана.