Аварийная комиссия завершила работу по неудачному пуску "Союза-2.1б" – Рогозин

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Аварийная комиссия закончила работу по неудачному пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

По его словам, началось выяснение ответственности должностных лиц, сообщает ТАСС. Все данные будут доступны завтра, уточнил Рогозин.

Работа другой специальной комиссии продолжается, добавил он. Вице-премьер пояснил, что комиссии под руководством Юрия Коптева должна проанализировать всю степень контроля самого Роскосмоса за качеством подготовки пусков. Итоги работы этой комиссии станут известны позже.

Неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября на космодроме Восточный. Ракета стартовала штатно, однако разгонному блоку "Фрегат" не удалось вывести спутники на целевую орбиту. По расчетам, наиболее вероятное место падения "Фрегата" со спутниками – северная часть Атлантического океана.

Авария могла произойти из-за несогласованности действий предприятий, которые заложили полетные задания в системы управления ракеты-носителя. Известно, что не проводилось также совместное тестирование. Из-за этого система управления сработала некорректно. Дмитрий Медведев поручил установить ответственных за неудачный пуск.

Началась доследственная проверка в отношении первого замгендиректора "Роскосмоса" Александра Иванова – председателя госкомиссии, давшего разрешение на старт, – и гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского – производителя "Фрегата".