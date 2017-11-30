Источник назвал возможную причину неудачного запуска с Восточного

30 ноября, 20:47
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Разгонный блок "Фрегат" и 19 спутников могли упасть в океан из-за ошибки в расчете азимута. Об этом сообщил источник в космической отрасли.
"Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан", − сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что обстоятельства аварии разгонного блока "Фрегат" выяснит СКР.
Кроме того, началась доследственная проверка в отношении первого замгендиректора "Роскосмоса" Александра Иванова – председателя госкомиссии, давшего разрешение на старт, – и гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского – производителя "Фрегата".
По предварительным сведениям, основная версия аварии – ошибка в работе блока спутниковой навигации в системе управления разгонного блока. Сбой был систематическим, и это было известно.
Спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 запустили 28 ноября с космодрома Восточный. Установить с ним связь не удалось. Запущенные на ракете "Союз-2.1б" спутники на орбиту не вышли. Причины случившегося выясняет госкомиссия.
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