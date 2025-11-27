Песков заявил, что у России есть разные каналы связи с США

Фото: kremlin.ru

Российские власти имеют разные каналы связи с США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Таким образом он прокомментировал публикацию в зарубежных СМИ якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента Юрия Ушакова со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Песков добавил, что больше ему нечего сказать по этому поводу.

Якобы секретные переговоры Ушакова, Уиткоффа и Дмитриева опубликовало агентство Bloomberg. СМИ утверждало, что ознакомилось с записью от 29 октября. В ходе звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по урегулированию ситуации на Украине.

Ушаков назвал это фейком, указав на недопустимость таких публикаций. Он также уточнил, что российская сторона еще ни с кем конкретно не обсуждала мирный план по урегулированию на Украине.

Песков добавил, что влияние подобных "утечек" на урегулирование украинского конфликта преувеличено. Он также призвал не использовать слово "респектабельность" в отношении западных СМИ, поскольку они не испытывают чувства стыда.