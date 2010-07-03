Голикова рассказала, что такое счастье

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что она понимает под словом счастье. Об этом пишет РИА Новости.

Голикова подчеркнула, что считает данную тематику, а также сам вопрос философскими.

"Мне кажется, счастье – это наша жизнь, счастье, что мы родились, счастье, что мы находимся на этом свете", – поделилась Голикова.

Она также отметила, что счастье заключается и в способности любить. Среди прочих компонентов счастья вице-премьер РФ отметила возможность иметь детей, а также востребованность человека в жизни.

Ранее более 80% россиян заявили о том, что они чувствуют себя счастливыми. Об этом стало известно из данных опроса ВЦИОМ.