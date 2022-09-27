Песков прокомментировал дискуссию в Думе по снятию моратория на смертную казнь

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В Кремле обсуждений о снятии моратория на смертную казнь в России не ведется. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Константин Затулин намерен инициировать консультации ГД с главой государства по вопросу о восстановлении смертной казни в стране после трагедии в Ижевске.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

